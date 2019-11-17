Михайличенко прокоментував розгромну перемогу Динамо у спарингу проти Облоні-Бровар

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився думками щодо виступу своїх підопічних у контрольному матчі проти Оболоні-Бровар (5:0).

"Ми провели контрольний поєдинок, щоб ігрову практику мали ті, хто не був викликаний до збірних, крім того, у нас багато футболістів, які відновлювалися – Кадар, Піваріч, Дуелунд, а також Андрієвський, який не мав достатньо ігрової практики. Це запланована гра, такі матчі ми проводили регулярно, просто зазвичай грали на базі, а сьогодні вирішили провести матч на стадіоні Динамо.

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Хотілося б, щоб в наступних матчах Де Пена забивав не менше. Спаринг вийшов хорошим, грали з настроєм. Спасибі Оболоні за те, що надала нам таку можливість.

Безумовно, ми знаємо сильні якості Соля. Але, на жаль, бувають такі моменти, коли гравці після травми довго не можуть знайти себе. Він відновився фізично, а тепер важливо повернути ігровий тонус і голеадорські моменти, які у нього є.

Ми сьогодні все бачили. Дуелунд намагається виконувати обсяг роботи, який потрібно, але говорити, що він хоча б повернувся на свій рівень, поки зарано. Пропустивши дев'ять місяців, навряд чи можна повернути свою силу після двох-трьох ігор. Але він на правильному шляху – і це вже добре", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

До слова, наступний офіційний матч віце-чемпіони України проведуть 24 листопада – 15 тур УПЛ проти Маіруполя.

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