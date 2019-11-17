toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Михайличенко прокоментував розгромну перемогу Динамо у спарингу проти Облоні-Бровар

17:12 302 Читать на русском
Михайличенко прокоментував розгромну перемогу Динамо у спарингу проти Облоні-Бровар
Олексій Михайличенко / Сайт Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився думками щодо виступу своїх підопічних у контрольному матчі проти Оболоні-Бровар (5:0).

"Ми провели контрольний поєдинок, щоб ігрову практику мали ті, хто не був викликаний до збірних, крім того, у нас багато футболістів, які відновлювалися – Кадар, Піваріч, Дуелунд, а також Андрієвський, який не мав достатньо ігрової практики. Це запланована гра, такі матчі ми проводили регулярно, просто зазвичай грали на базі, а сьогодні вирішили провести матч на стадіоні Динамо.

Бущан розповів, як наздогнати Шахтар у турнірній таблиці

Хотілося б, щоб в наступних матчах Де Пена забивав не менше. Спаринг вийшов хорошим, грали з настроєм. Спасибі Оболоні за те, що надала нам таку можливість.

Безумовно, ми знаємо сильні якості Соля. Але, на жаль, бувають такі моменти, коли гравці після травми довго не можуть знайти себе. Він відновився фізично, а тепер важливо повернути ігровий тонус і голеадорські моменти, які у нього є.

Ми сьогодні все бачили. Дуелунд намагається виконувати обсяг роботи, який потрібно, але говорити, що він хоча б повернувся на свій рівень, поки зарано. Пропустивши дев'ять місяців, навряд чи можна повернути свою силу після двох-трьох ігор. Але він на правильному шляху – і це вже добре", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

До слова, наступний офіційний матч віце-чемпіони України проведуть 24 листопада – 15 тур УПЛ проти Маіруполя.

Динамо в спарингу розгромило Оболонь-Бровар – Де Пена оформив покер

blog_ava
Сербія – Україна: де дивитись матч відбору до Євро-2020
11:00
16311
Теги
Динамо Динамо Товариські матчі Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Косово
19:00
Англія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук