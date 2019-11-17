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Бущан розповів, як наздогнати Шахтар у турнірній таблиці

14:23 373 Читать на русском
Бущан розповів, як наздогнати Шахтар у турнірній таблиці
Георгій Бущан / ФК Динамо Київ

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан припустив, наскільки реально відіграти відставання від Шахтаря у чемпіонаті України.

"Якщо дивитися реально на речі, то нам потрібно виграти всі ігри, що залишилися, при цьому сподіватися на осічки Шахтаря. Ми намагаємося, але іноді не виходить. Наступаємо на одні й ті ж граблі і розбиваємо собі лоба", – розповів Бущан у програмі "AUTO ГОЛ".

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У поточному сезоні Бущан провів 12 матчів за Динамо, пропустивши п'ять голів. Динамо після 14 турів відстає від донецького Шахтаря на 13 очок.

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Динамо Динамо Георгій Бущан Георгій Бущан Шахтар Шахтар
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