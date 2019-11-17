Михайличенко прокомментировал разгромную победу Динамо в спарринге против Оболони-Бровар

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился мыслями относительно выступления своих подопечных в контрольном матче против Оболони-Бровар (5:0).

"Мы провели контрольный поединок, чтобы игровую практику имели те, кто не был вызван в сборные, кроме того, у нас много футболистов, которые восстанавливались – Кадар, Пиварич, Дуэлунд, а также Андриевский, который не имел достаточно игровой практики. Это запланирована игра, такие матчи мы проводили регулярно, просто обычно играли на базе, а сегодня решили провести матч на стадионе Динамо.

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Хотелось бы, чтобы в следующих матчах Де Пена забивал не меньше. Спарринг получился хорошим, играли с настроением. Спасибо Оболони,

предоставившей нам такую возможность.

Безусловно, мы знаем сильные качества Соля. Но, к сожалению, бывают такие моменты, когда игроки после травмы долго не могут найти себя. Он восстановился физически, а теперь важно вернуть игровой тонус и голеадорские моменты, которые у него есть.

Мы сегодня все видели. Дуэлунд пытается выполнять объем работы, который нужно, но говорить, что он хотя бы вернулся на свой уровень, пока рано. Пропустив девять месяцев, вряд ли можно вернуть свою силу после двух-трех игр. Но он на правильном пути – и это уже хорошо", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

К слову, следующий официальный матч вице-чемпионы Украины проведут 24 ноября – 15 тур УПЛ против Маируполя.

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