Динамо в спарингу розгромило Оболонь-Бровар – Де Пена оформив покер

Київське Динамо у товариському поєдинку здобуло перемогу над першоліговою Оболонню-Бровар. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Оболонь-Бровар – 5:0

Голи: Де Пена, 20, 45, 48, 88, Соль, 90

Бущан: Коли привезли Де Пену, всі в Динамо дивувалися, хто це взагалі такий

Скориставшись перервою на матчі національних збірних у відборі на Євро-2020, Динамо вирішило провести товариський поєдинок. Цього разу суперником команди Олексія Михайличенка стала Оболонь-Бровар. Поєдинок відбувся на тренувальній базі киян.

Динамо з перших хвилин взяло справу в свої руки і притисло "пивоварів" до власних воріт. Активним був Фран Соль. Проте спочатку іспанець не зумів приборкати пас партнера, а згодом замикав простріл Де Пени – вище воріт. Оболонь спробувала відповісти ударами Гуськова та Пучковського – Бущан в обох випадках зумів нівелювати загрозу.

Кияни вийшли вперед на 20-й хвилині. Карлос Де Пена взявся виконувати штрафний поблизу півкола штрафного майданчика. Уругваєць цілив у воротарський кут, але м'яч полетів під самісіньку стійку, і Федорівський виручити не зумів. Після цього Динамо не зменшило обертів. Найактивнішим був Гармаш, але з його ударами голкіпер Оболоні впорався. В одному з епізодів Денис ще й отримав жовту картку.

Подвоїли перевагу кияни вже на останній хвилині першого тайму. Знову героєм епізоду став Де Пена. Янаков заробив кутовий, а уругваєць взявся його виконувати. Карлос помітив, що Федорівський зайняв неправильну позицію, і закрутив м'яч прямісінько у ближній кут воріт. Відразу по перерві Де Пена оформив хет-трик, замкнувши головою точний навіс Андрієвського на дальню стійку.

Навіть після цього Оболонь не змогла зібратися і гостро відповісти. Динамівці контролювали м'яч і регулярно створювали небезпеку біля воріт суперника. Було помітно, наскільки Дуелунд скучив за футболом. Данець пробивав сам, віддавав передачі партнерам, навіть забив гол, зігравши на добиванні після влучання Соля в стійку – рефері зафіксував офсайд.

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Під кінець матчу темп гри помітно впав. Було багато боротьби у середині поля. Команди рідко доходили до чужого штрафного майданчика. Однак, коли Динамо добиралося до володінь "пивоварів, відразу виникала небезпека. Андрієвський знову виконував хороший навіс – Гармаш не влучив у площину.

Наприкінці матчу Оболонь спробувала організувати штурм, але першоліговій команді не вистачило класу, щоб зберігати контроль над м'ячем. Динамо організувало стрімку контратаку, яку влучним ударом з-за меж штрафного завершив Де Пена. А вже за дві хвилини уругваєць ще й записав собі в актив асист – Фран Соль відзначився вдруге у поточному сезоні (раніше іспанець засмучував Кристал – також у спарингу). Майже відразу рефері дав свисток про завершення поєдинку.