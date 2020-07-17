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УАФ оголосила суддівські призначення на матчі фінального туру чемпіонату України

10:51 - Читать на русском
УАФ оголосила суддівські призначення на матчі фінального туру чемпіонату України
Зоря – Десна / ФК Зоря

Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які будуть обслуговувати поєдинки 32-го туру Прем'єр-ліги.

Всі матчі останнього 32-го туру чемпіонату України пройдуть в один день, а центральним протистоянням стане зустріч між Зорею та Десною. Головним арбітром поєдинку буде Віталій Романов з Дніпра, інформує офіційний сайт УАФ.

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Колос – Динамо – Максим Козиряцький;

Олександрія – Шахтар – Дмитро Бондаренко;

Зоря – Десна – Віталій Романов (VAR – Євген Арановський);

Львів – Маріуполь – Олександр Дердо;

СК Дніпро-1 – Ворскла – Олексій Деревинський.

Зауважимо, що Олімпік отримає технічну перемогу над Карпатами, адже рішенням КДК УАФ "леви" були виключені з Прем'єр-ліги за дві поспіль неявки без поважних причин.

До слова, за тур до фінішу Динамо випереджає Зорю на два очки, а Олександрія, Колос, СК Дніпро-1 та Маріуполь вибороли право взяти участь у матчах за путівку у єврокубки.

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