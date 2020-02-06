Динамо здобуло четверту розгромну перемогу в 2020 році – Де Пена другий день поспіль забив супергол

Динамо громить Стрьомсгодсет (3:0) у черговому спарингу киян на турецьких зборах. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 6 лютого 2020

Динамо – Стрьомсгодсет – 3:0

Голи: Де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 82

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Караваєв (Кендзьора, 67), Романчук (Попов, 67), Сирота (Кадірі, 67), Піваріч (Вербіч, 75) – Мащенко (Цітаішвілі, 46), Андрієвський (Буяльський, 46), Шапаренко (Сидорчук, 67), Де Пена (Миколенко, 67) – Русин (Соль, 46), Сухоручко (Дуелунд, 67)

Це 2-й поєдинок для команди Михайличенка на других турецьких зборах, або 8-й загалом. Напередодні Динамо здобуло найрозгромнішу перемогу в 2020 році. Нинішній суперник формально навіть слабший. Стрьомсгодсет пас задніх в останньому сезоні чемпіонату Норвегії (11-е місце). З цією командою кияни зустрічалися двічі кілька років тому. Ті матчі динамівці виграли, забиваючи по 2 м'ячі. Причому в обох іграх голом відзначався Ярмоленко, який зараз перебуває у Вест Хемі.

Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчу

Михайличенко спробував зіграти основою з двома легкими нападниками і лише з двома легіонерами (обидва на лівому фланзі). На допомогу Русину відправили 19-річного Сухоручка. Першими моментами команди обмінялися на 11-й хвилині. Де Пена зі штрафного ледь не повторив фокус з вчорашнім голом – поперечина виручила норвежців. У відповідь Динамо дуже легко дозволило Стрьомсгодсету пройти від свого штрафного до чужого. Юних київських центрбеків легко виманили на себе, пішов пас за спину Караваєву. Лише Бойко не дав себе прошити, а Піваріч уже підстрахував на добиванні. Андрієвський красивим обвідним ударом мінімально схибив.

Де Пена подав на Мащенка. Удар головою у Вадиму не вийшов, хоча позиція була дуже перспективною. Відзначаємо, що атака розпочалася з того, що Романчук майстерно вивів партнерів з-під високого пресингу через стіночку з партнером. Русин скористався помилкою суперника, протиснув його, але програв дуель голкіперу. Андрієвський зі штрафного покотив прямо в руки воротарю. Де Пену все ніяк не полишають мрії про гол з центра поля – надто просто для кіпера. Кумедний епізод стався на 25-й. Суддя впав у "боротьбі" з Андрієвським і норвезьким футболістом. Довелося свистіти спірний м'яч.

Де Пена грубо влетів ззаду в суперника. Норвежці вибухнули гнівом. Це вже не перший подібний епізод грубощів від динамівців. Раніше Романчук двома ногами в'їхав у суперника, ледь не відірвавши ноги разом з м'ячем. Сухоручко також врізав супернику. Якесь заведене Динамо у першому таймі. Данило перехопив пас у центрі, віддав на Русина. Той викотив Де Пені, але удар не вдався. Романчук невдалою передачею привіз блискавичний момент на свої ворота. Зовсім вільний гравець пройшов лівим флангом, однак Бойко врятував двічі поспіль.

Голкіпер Стрьомсгодсета так прийняв пас назад, що ледь не закинув у свої ворота. Лише у підкаті вибив снаряд з самісінької лінії. Де Пена знову закручував з кутового, страж воріт на місці. Андрієвський перший на перехопленні. Миттєвий удар Олександра – вище. Андрієвський дальнім пасом вивів Русина у штрафний. Назарій покотив на Сухоручка, але 19-річний форвард влучив у кіпера. Де Пена на добиванні дав значно вище. І знову ті ж обличчя в атаці Динамо. Далеко не вперше сьогодні Русин розумно зіграв як плеймейкер, покращуючи позицію партнеру, але уругвайський вінгер знову вибрав не найкраще рішення.

Двічі поспіль проривають фланг Караваєва, а Романчук не встигає підстрахувати. Швидкі та доволі технічні футболісти Стрьомсгодсета легко увірвалися у воротарський, де вже підчистив... Шапаренко. Де Пена вирішив виконати стандарт ударом зі своєї половини поля. Новий шедевр таки вдався Карлосу! Другий день поспіль відзначився уругваєць красивим взяттям воріт. Сухоручко під завісу тайму виграв верхову боротьбу, але тут уже страж воріт був на місці.

Після перерви активніше почали вже динамівці, в яких вийшли Соль, Цітаішвілі та Бущан. Шапаренко пробив здалеку. Норвежці відповіли так само невлучно. Цітаішвілі обвідним ударом змусив попотіти воротаря. Мікельссон легко обійшов Піваріча у штрафному і пробив у дальній – щастить киянам. Соль непогано задумував розрізний пас, але Цітаішвілі випередив голкіпер. Караваєв знайшов Де Пену в межах воротарського – схоже, Карлосу простіше з центра поля забити. За 60 хвилин ігрового часу Динамо 16 разів пробивало по воротах (7 – влучно). Тільки поганенька реалізація не дала рахунку стати розгромним. Романчук самовіддано пішов на удар суперника, який пробивав через себе. Це було боляче.

Серія замін у киян. Сидорчук перехопив капітанську пов'язку в Піваріча. Відразу ж пішли дитячі помилки. Бущан невдало віддав, Сидорчук і Кадірі пропустили пас у розріз – стійка. Той же ганський захисник запустив свічу у власному штрафному. Тепер уже поперечка врятувала Динамо. Попов наївно викидається на суперника, Кендзьора і Кадірі не страхують. Бущан рятує після удару зовсім вільного гравця. Піваріч подав кутовий, воротар пролетів повз м'яч, а Миколенко спокійно скинув круглого до сітки. Вербіч вийшов тільки на 75-й – хвилин 8 не могли виправити проблеми з його бутсами на лаві запасних.

Вербіч розганяє атаку, Дуелунд скидає під удар, Цітаішвілі пропускає, а Сидорчук з більярдною точністю доводить справу до розгрому. Цітаішвілі грубо скосив суперника, але відразу попросив вибачення. Завівся Кендзьора, щось пояснюючи обуреним норвежцям. Ця парочка ледь не організувала четверте взяття воріт. Гіо обігрався з Томашем, проте послизнувся і не влучив. Невлучним ударом Стрьомсгодсета зі стандарту та впевненою грою Кадірі в повітрі завершився матч.