Михайличенко – про перемогу Динамо над Львовом: Червоні картки в такому матчі – велика ложка дьогтю в бочці меду

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився емоціями від перемоги над Львовом (4:0) в матчі 13-го туру УПЛ.

Динамо легко розгромило Львів та продовжує переслідувати Шахтар в турнірній таблиці. Втім, у цьому поєдинку кияни мали і неприємні новини – Сергій Сидорчук отримав червону картку, через яку не зіграє в наступному матчі проти Шахтаря, який пройде 10 листопада в Харкові.

Динамо – Львів – 4:0 – відео голів та огляд матчу

"Коментувати цю гру немає особливого сенсу. Ми вийшли дуже зарядженими на результат, щоб здобути три очки. У Львова свої проблеми. Зміна тренера і інші моменти. Було видно, що вони не змогли чинити опір. Наші гравці були набагато мобільніші, швидші і перевершували суперника в індивідуальній майстерності. Навіть граючи вдесятьох, матч проходив під нашим контролем. Задоволений результатом. Фрагментами ми показували хорошу гру, але заробляти червоні картки в такому матчі – це велика ложка дьогтю в бочці меду.

Клас наших гравців був набагато вищим. І в обороні, і в атаці. Тримали нитки гри в своїх ногах, граючи в меншості.

Гол Бєсєдіна? Це дуже радує. Він старається, виконує величезний обсяг роботи, але нападник повинен забивати. Сьогодні він це показав. Що стосується Соля, то він ще не може намацати до кінця свою гру. Але сьогодні це важко оцінити. В середині першого тайму ми залишилися вдесятьох, і пішла зовсім інша гра. Але на ньому заробили пенальті. Він старається, фізичні кондиції у нього нормальні, але чогось не вистачає. З Карпатами у нього не пішла гра. Заміни Франа Соля і Родрігеса не означали, що вони винні в тому, що тоді сталося. Просто потрібно було змінити хід матчу і малюнок гри.

Сьогодні нам потрібно було думати, як побудувати гру вдесятьох, маючи перевагу в два м'ячі, тому його заміна була тактичною. Взагалі вилучення змінило всі наші плани. Хотіли провести зовсім інші заміни, щоб комусь дати ігрову практику, а комусь відпочинок. На жаль, що трапилося, те трапилося.

Зіграти так само в четвер (з Копенгагеном – прим. "Футбол 24")? Максимальна віддача повинна бути в будь-якій грі і тренуванні. Це невід'ємні принципи футболу.

Сподіваємося, що наступного тижня Буяльський та Кадар приєднаються до загальної групи. Але в такій ситуації ризиковано щось прогнозувати. Будь-який нюанс може все змінити. Проте ми сповнені оптимізму", – цитує Михайличенка Динамоманія.

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