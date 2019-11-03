Михайличенко – о победе Динамо над Львовом: Красные карточки в таком матче – большая ложка дегтя в бочке меда

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился эмоциями от победы над Львовом (4:0) в матче 13-го тура УПЛ.

Динамо легко разгромило Львов и продолжает преследовать Шахтер в турнирной таблице. Впрочем, в этом поединке киевляне имели и неприятные новости – Сергей Сидорчук получил красную карточку, из-за которой не сыграет в следующем матче против Шахтера, который пройдет 10 ноября в Харькове.

Динамо – Львов – 4:0 – видео голов и обзор матча

"Комментировать эту игру нет особого смысла. Мы вышли очень заряженными на результат, чтобы добыть три очка. У Львова свои проблемы. Смена тренера и другие моменты. Было видно, что они не смогли оказать сопротивление. Наши игроки были намного мобильнее, быстрее и превосходили соперника в индивидуальном мастерстве. Даже играя вдесятером, матч проходил под нашим контролем. Доволен результатом. Фрагментами мы показывали хорошую игру, но зарабатывать красные карточки в таком матче – это большая ложка дегтя в бочке меда.

Класс наших игроков был гораздо выше. И в обороне, и в атаке. Держали нити игры в своих ногах, играя в меньшинстве.

Гол Беседина? Это очень радует. Он старается, выполняет огромный объем работы, но нападающий должен забивать. Сегодня он это показал. Что касается Соля, то он еще не может нащупать до конца свою игру. Но сегодня это трудно оценить. В середине первого тайма мы остались вдесятером, и пошла совсем другая игра. Но на нем заработали пенальти. Он старается, физические кондиции у него нормальные, но чего-то не хватает. С Карпатами у него не пошла игра. Замены Франа Соля и Родригеса не означали, что они виноваты в том, что тогда произошло. Просто нужно было изменить ход матча и рисунок игры.

Сегодня нам нужно было думать, как построить игру вдесятером, имея преимущество в два мяча, поэтому его замена была тактической. Вообще удаление изменило все наши планы. Хотели провести совсем другие замены, чтобы кому-то дать игровую практику, а кому-то отдых. К сожалению, что случилось, то случилось.

Сыграть так же в четверг (с Копенгагеном – прим. "Футбол 24")? Максимальная отдача должна быть в любой игре и тренировке. Это неотъемлемые принципы футбола.

Надеемся, что на следующей неделе Буяльский и Кадар присоединятся к общей группе. Но в такой ситуации рискованно что-то прогнозировать. Любой нюанс может все изменить. Однако мы полны оптимизма", – цитирует Михайличенко Динамомания.

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