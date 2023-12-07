Збірна України U-19 дізналась суперників у еліт-раунді відбору на Євро-2024 – результати жеребкування
Підопічні Олега Кузнєцова зіграють проти Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.
Відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації юнацького чемпіонату Європи-2024 – збірна України U-19 дізналась своїх суперників.
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Як пише УАФ, команда Олега Кузнєцова має битися за путівку у фінальну стадію ЧЄ з командами Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.
Нагадаємо, раніше синьо-жовті посіли перше місце у групі 7 кваліфікаційного раунду. "Синьо-жовті" перемогли Мальту (3:1) і Словаччину (4:0) та програли Косово (0:4).
Варто зазначити, Євро-2024 U-19 пройде у Північній Ірландії з 15 по 28 липня 2024 року.
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