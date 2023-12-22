Як стало відомо "Футбол 24", Дмитро Михайленко близький до повернення в Україну. Він отримав пропозицію очолити одну із юнацьких збірних України. Наразі працює на Кіпрі з клубом другого дивізіону Акрітас Хлоракас, який посідає 12 місце із 16 команд.

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Михайленко через незадовільні результати ризикує втратити роботу. В складі команди виступає український воротар Денис Вакулюк та два росіяни. Нагадаємо, Михайленко очолював СК Дніпро-1 з 2017 по 2020 роки, після чого вирушив на Кіпр, де працював у Пафосі, який належить російському олігарху Сергію Ломакіну.

Додамо, що в системі юнацьких збірних України також можуть отримати роботу наставник Інгульця Владислав Лупашко та Вереса Олег Шандрук.

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