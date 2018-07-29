Михайленко: Є ризик, що Супряга пропустить 2-3 гри

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував травму Владислава Супряги в матчі півфіналу Євро-2018 U-19 проти Португалії (0:5).

"Влад Супряга отримав травму на Євро і є ризик, що він пропустить дві-три гри. Так що будемо виходити з цієї ситуації, але радує те, що у нас всіх гравці різні, і є гравці універсальні, що можуть закрити дві позиції – той же Сашко Назаренко, який може виступати і в середині поля, і тоді на фланзі з’являються і Олексій Чичиков, і Артем Щедрий. Той же Куліш – форвард зовсім іншого плану, ніж Кожушко, або Супряга.

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Так що той час, який буде представлятися гравцям, залежатиме від суперника і тактики команди на той, чи інший матч. Одна історія, якщо будемо грати першим номером, запираючи суперника на його половині поля, але є і сильні команди, проти яких можна буде відійти назад і використовувати швидкість нападників. Так о у цьому плані, у нас зараз додалося варіативності", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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