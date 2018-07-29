Михайленко: Есть риск, что Супряга пропустит 2-3 игры

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал травму Владислава Супряги в матче полуфинала Евро-2018 U-19 против Португалии (0:5).

"Влад Супряга получил травму на Евро и есть риск, что он пропустит две-три игры. Так что будем выходить из этой ситуации, но радует то, что у нас все игроки разные, и есть игроки универсальные, которые могут закрыть две позиции – то же Саша Назаренко, который может выступать и в середине поля, и тогда на фланге появляются и Алексей Чичиков, и Артем Щедрый. Тот же Кулиш – форвард совсем другого плана, чем Кожушко, или Супряга.

Супряга мог перебраться в Серию А за 1 млн евро, – СМИ

Так что то время, которое будет представляться игрокам, будет зависеть от соперника и тактики команды на тот или иной матч. Одна история, если будем играть первым номером, закрывая соперника на его половине поля, но есть и сильные команды, против которых можно будет отойти назад и использовать скорость нападающих. Так в в этом плане, у нас сейчас добавилось вариативности", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Кравченко: Дай Бог, чтобы победная серия СК Днепр-1 продолжалась