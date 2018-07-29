toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ШАХТЕР - АРСЕНАЛ-КИЕВ КАРПАТЫ - ЧЕРНОМОРЕЦ ТРАНСФЕРЫ

Михайленко: Есть риск, что Супряга пропустит 2-3 игры

13:50 44 Читати українською
Михайленко: Есть риск, что Супряга пропустит 2-3 игры
Дмитрий Михайленко / СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал травму Владислава Супряги в матче полуфинала Евро-2018 U-19 против Португалии (0:5).

"Влад Супряга получил травму на Евро и есть риск, что он пропустит две-три игры. Так что будем выходить из этой ситуации, но радует то, что у нас все игроки разные, и есть игроки универсальные, которые могут закрыть две позиции – то же Саша Назаренко, который может выступать и в середине поля, и тогда на фланге появляются и Алексей Чичиков, и Артем Щедрый. Тот же Кулиш – форвард совсем другого плана, чем Кожушко, или Супряга.

Супряга мог перебраться в Серию А за 1 млн евро, – СМИ

Так что то время, которое будет представляться игрокам, будет зависеть от соперника и тактики команды на тот или иной матч. Одна история, если будем играть первым номером, закрывая соперника на его половине поля, но есть и сильные команды, против которых можно будет отойти назад и использовать скорость нападающих. Так в в этом плане, у нас сейчас добавилось вариативности", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Кравченко: Дай Бог, чтобы победная серия СК Днепр-1 продолжалась

Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Первая лига Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Владислав Супряга Владислав Супряга
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
59
мин
Авангард
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук