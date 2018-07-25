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Супряга міг перебратися в Серію А за 1 млн євро, – ЗМІ

19:01 571 Читать на русском
Супряга міг перебратися в Серію А за 1 млн євро, – ЗМІ
Владислав Супряга / СК Дніпро-1

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга в літнє трансферне вікно міг переїхати до італійської Серії А за 1 млн євро.

СПАЛ пропонував за 18-річного нападника 1 млн євро, повідомляє FootballHub.

За інформацією джерел, СК Дніпро-1 отримав офіційну пропозицію від "біло-блакитних" щодо Супряги, але відповів на неї відмовою. Чи робили феррарці нові пропозиції щодо форварда – наразі невідомо. Раніше головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко казав, що Супрягою цікавляться гранди українського футболу.

У сезоні 2017/18 Владислав Супряга провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Зараз молодий нападник бере участь у Євро-2018 у складі збірної України U-19.

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