Кравченко: Дай Бог, щоб переможна серія СК Дніпро-1 продовжувалась

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко прокоментував перемогу над Гірник-Спортом (6:0).

"Насправді було нелегко. Будь яка перемога має ціну, адже ми багато працюємо, щоб так грати. Рахунок говорить про повну нашу перевагу, могли ми забивати ще, хоча могли і пропустити. Але це тільки друга гра, нам не потрібно впадати в ейфорію, а треба далі працювати. Наступний матч у нас буде у гостях із Зіркою, треба до неї готуватися, налаштовуватися, виходити і грати.

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Дай Бог, щоб так і продовжувалося. У нас будуть і важкі ігри, і втрати очок, але поки гра нам вдається треба грати і перемагати. Тим більш, ми розуміємо, що граємо при своїх глядачах, тому ми не зупинялися до фінального свистка, не дивлячись на те, що рахунок 4:0, 5:0, а ми хотіли забити ще, щоб люди, які прийшли на Дніпро-Арену, отримали справжнє задоволення від футболу і голів. І одночасно ми самі отримуємо задоволення від такої гри.

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Хочеться, щоб ходили ще більше вболівальників, тому ми і намагаємося грати у такий видовищний, атакуючий футбол, щоб залучити на трибуни глядачів. І все ж таки у Першій лізі рівень вище, ніж у Другій, і якщо ми виконаємо завдання. то у наступному році будемо виступати в УПЛ. Тому хочеться запросити всіх вболівальників і любителів футболу нас підтримувати і за їх допомогою, дай Бог, ми вийдемо в Прем’єр-лігу", – цитує Кравченка офіційний сайт СК Дніпро-1.