Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз визначився зі списком гравців, які будуть викликані на березневі матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024.

У заявку потрапив 21 гравець, повідомляє офіційний сайт УАФ. Відзначимо присутність у списку Іллі Волошина, який нещодавно приєднався до молодіжної команди Реала цієї зими, а також Дмитра Стрільчука – захисника Баварії U-17.

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Голкіпери: Харечко, Макаренко, Волошин.

Захисники: Стрільчук, Шелекета, Рибак, Дігтярь, Рябоконь, Данковський, Третяк.

Півзахисники: Драган, Оличенко, Гармаш, Халілов, Озимай, Люсін, Редушко, Бондар.

Нападники: Степанов, Богданов, Денисов.

Додамо, що за підсумками жеребкування еліт-раунду "синьо-жовті" потрапили до групи 4, де зіграють зі збірними Греції, Швейцарії та Словаччини. Господарем міні-турніру буде Греція, поєдинки квартету проходитимуть 6—12 березня в місті Патри.

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