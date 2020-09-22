"Думаю, що клуб закриє перед мною всі фінансові зобов'язання. Я впевнений, що все буде нормально

СК Дніпро-1 підтвердив розрив контракту з Михайленком

Зараз буде невелика відпустка. Мені вже вистачило сьогоднішнього дня, робити з дітьми уроки. Це складніше, ніж готуватися до ігор. У мене так око не смикалося навіть в найскладніших матчах. Треба шукати команду, тому що я так довго не витримаю", – сказав Михайленко у коментарі ТК Футбол.

Михайленко очолив СК Дніпро-1 у 2017 році і вивів клуб з Другої ліги в еліту українського футболу. Під його керівництвом команда провела 110 матчів, у яких здобула 70 перемог, 13 поєдинків завершила унічию, та у 27 поступилася. СК Дніпро-1 вкрай невдало розпочав новий сезон – всього одне очко в трьох турах УПЛ. Останньою краплею стала поразка від Маріуполя у рідних стінах (1:2), після якої Михайленко сам подав у відставку.

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