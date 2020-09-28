Экс-тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко, похоже, не долго будет оставаться без работы.

Дмитрий Михайленко получил предложение возглавить кипрский Пафос, сообщает журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live. Сейчас стороны ведут переговоры по дальнейшему трудоустройству украинского специалиста.

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Интересно, что Пафос имеет главного тренера, однако в случае его отставки команду возглавит именно Михайленко, который недавно покинул СК Днепр-1.

К слову, кипрский клуб располагается на предпоследней строчке в чемпионате. За Пафос выступают два украинца: бывший кипер Динамо Артур Рудько и экс-игрок Десны и СК Днепр-1 Орест Кузык.

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