Зоря обіграла Флямуртарі, Супряга забив за СК Дніпро-1: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби провели чергові спаринги у рамках підготовки до другої частини сезону. 9 лютого представники УПЛ здобули 3 перемоги.
Товариські матчі
Зоря – Флямуртарі – 1:0
Гол: Білоцерковець, 75
Львів – Мура – 2:0
Голи: Алваро, 25 (пен), Сабіно.
СК Дніпро-1 – Жетису – 1:1
Голи: Супряга, 27 – Наумов, 65.
Олександрія – Атирау – 0:2
Олександрія – Кизил-Жар – 2:0
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Підопічні Віктора Скрипника здобули чергову перемогу на тренувальних зборах. Цього разу жертвою Зорі став албанський Флямуртарі. Єдиний гол у складі луганської команди забив 20-річний Володимир Білоцерковець
Львів завдяки голам бразильців обіграв словенську Муру. Для підопічних Єгіше Мелікяна це третя перемога у спарингу поспіль.
Олександрія провела два спаринги за день – обидва проти команд з Казахстану. Підопічні Шарана поступилися Атирау, а згодом обіграли Кизил-Жар.
Владислав Супряга відзначився голом у матчі проти казахського Жетису. Команда Дмитра Михайленка свій матч зіграла внічию.
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