Зоря обіграла Флямуртарі, Супряга забив за СК Дніпро-1: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби провели чергові спаринги у рамках підготовки до другої частини сезону. 9 лютого представники УПЛ здобули 3 перемоги.

Товариські матчі

Зоря – Флямуртарі – 1:0

Гол: Білоцерковець, 75

Львів – Мура – 2:0

Голи: Алваро, 25 (пен), Сабіно.

СК Дніпро-1 – Жетису – 1:1

Голи: Супряга, 27 – Наумов, 65.

Олександрія – Атирау – 0:2

Олександрія – Кизил-Жар – 2:0

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Підопічні Віктора Скрипника здобули чергову перемогу на тренувальних зборах. Цього разу жертвою Зорі став албанський Флямуртарі. Єдиний гол у складі луганської команди забив 20-річний Володимир Білоцерковець

Львів завдяки голам бразильців обіграв словенську Муру. Для підопічних Єгіше Мелікяна це третя перемога у спарингу поспіль.

Олександрія провела два спаринги за день – обидва проти команд з Казахстану. Підопічні Шарана поступилися Атирау, а згодом обіграли Кизил-Жар.

Владислав Супряга відзначився голом у матчі проти казахського Жетису. Команда Дмитра Михайленка свій матч зіграла внічию.

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