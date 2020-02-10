Михайленко оценил новичков СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями после спарринга с Жетысу (1:1).

"Отмечу хорошее качество игры – это самое главное. Были хорошие моменты. В первом тайме у наших ворот не так много создали, во втором – несколько больше. Но радует, что у нас были моменты в обоих таймах. Настраивали ребят на атакующую игру, создания моментов, рады, что получилось.

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Игрой Хобленко во второй половине доволен. Он хорошо действовал, много цеплялся за мяч, угрожал воротам, создавал напряжение. Проблема в том, что Алексей пропустит матч с Карпатами из-за дисквалификации, другие футболисты тоже не играть, поэтому пробуем различные связи, глядя вперед на матч чемпионата.

Новичкам нужно время, чтобы понимать друг друга. Некоторые из них не играли долгое время, поэтому стоит вопрос не только взаимопонимание, но и того, чтобы они набрали оптимальные кондиции. Это касается Тейлора, Адамюка, Цурикова. Ребята еще не набрали оптимальную форму, в которой мы привыкли их видеть", – поделился Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, днепряне начали второй тренировочный сбор с ничьей с казахским Жетысу (1:1). Отметим, что во время первого сбора СК Днепр-1 не получил ни одной победы, проиграв во всех 5 матчах.

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