Динамо – Борац: Кадірі несподівано феєрить – забиває навіть Соль, розгромний рахунок

Динамо і Борац зустрічаються в 9-му спарингу киян у 2020 році. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 9 лютого 2020

Динамо – Борац – 3:0 (2-й тайм)

Динамо: Бойко – Кендзьора (Караваєв, 46), Попов (Романчук, 46), Шабанов (Сирота, 46), Миколенко (Піваріч, 46) – Сидорчук (Кадірі, 46), Шепелєв (Андрієвський, 46) – Дуелунд, Шапаренко, Вербіч (Де Пена, 46) – Русин (Соль, 46)

Голи: Миколенко, 43, Кадірі, 54, Соль, 56

Динамо виграло останні 2 матчі з загальним рахунком 8:0. Нинішній суперник у чемпіонаті Боснії і Герцеговини посідає 3-є місце. Команду тренує Браніслав Круніч, який грав і забивав за Волинь епохи Кварцяного. Знаменитий український наставник у своїй книзі навіть назвав боснійського атакувального хавбека у своїй дрім-тім гравців, що виступали за луцький клуб. Борац у внутрішній першості не вражає результативністю, але в середньому пропускає менше гола за гру.

Динамо – Борац: онлайн-трансляція матчу

Відзначимо, що Олексій Михайличенко випустив склад, наближений до основного. Оригінальним став тільки одночасний вихід Шапаренка і Дуелунда, які раніше мінялися на позиції "десятки". Водночас на правому фланзі атаки замість досі травмованого Циганкова фактично ніхто не грав – динамівці постійно мінялися, а Кендзьора намагався закрити позицію від воріт до воріт. Як виявилось, поляк відіграв дуже вдало, оформивши свій перший асист у 2020-му та врятувавши від пропущеного.

Розкішний дальній пас Шабанова на хід Шапаренку, який вирвався з-за спин захисників. Десятий номер Динамо проштовхнув м'яч крізь воротаря, але мінімально не влучив. Той же Микола перехопив пас на чужій половині, віддав на Вербіча. Словенець прострілив, Дуелунд у падінні з льоту замикав – воротар дивом парирував. Борац класно відповів на 10-й хвилині. Попов пішов в атаку, однак віддав пас в ноги боснійцям. Пішла швидка контра у кілька дотиків. Шабанов дозволив легко пройти себе на швидкості, і тільки невлучність у штрафному підвела суперника.

Фантастичний момент втратили кияни на 16-й. Сидорчук перехопив на своїй половині та миттєво віддав на хід Вербічу. Беньямін розігнав атаку, завершивши пасом на Шапаренка. Микола грудьми скинув Шепелєву – стійка. Русин на добиванні в порожні ворота – ще й поперечина. Дуелунд третім поспіль ударом не зміг прошити голкіпера. Дуже легко пройшли центром захисту Динамо, і лише Кендзьора, який проводить солідний тайм у захисті та атаці, встиг підчистити у підкаті. Дуелунд сміливо пішов на 3-х захисників і пробив з межі воротарського – заблокували.

Красиво розіграли динамівці комбінацію на 37-й. Русин нарешті влучив у сітку, але в момент пасу Сидорчука на Кендзьору зафіксували офсайд. Суперник відмахнувся від Вербіча, проте суддя дав жовту Беньяміну – дуже дивне рішення. А оце вже було красиво. На 43-й Шепелєв віддав на Дуелунду, Міккел протягнув і знайшов Русина, Назарій знайшов Кендзьору – м'який навіс ідеально зловив на ногу Миколенко. Це вже третій забитий м'яч лівим захисником збірної України у 2020 році! Більше в киян не забивав ніхто.

Кадірі з Караваєвим не розібралися в центрі поля, пішла атака боснійців правим флангом Динамо. Бойко впорався з ударом головою, але відзначаємо, що Сирота дозволив супернику пробити з розстрільної дистанції. Кадірі після короткого пасу Андрієвського розібрався з кількома захисниками і пробив рукавиці голкіпера Бораца дальнім ударом. Уже 16 гравців Динамо відзначилися результативними діями на зборах у Туреччині. Де Пена міг зробити Соля 17-м. Відмінний простріл з фланг, удар у дотик – стійка. І все-таки це сталося. Кадірі розкішним пасом вивів Караєва у прохід. Олександр покотив, а Фран забив дебютний гол у 2020-му.