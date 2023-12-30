Український коуч Дмитро Михайленко більше не тренуватиме Акрітас Хлоракас, повідомляє прес-служба кіпріотів.

Михайленко може очолити одну з юнацьких збірних України після невдалого досвіду роботи в Європі з росіянами

Нагадаємо, 50-річний фахівець очолив представника другого дивізіону чемпіонату Кіпру у липні 2023 року і залишив його з 12-ма очками на дванадцятій сходинці турнірної таблиці (у Групі вибування).

Очікується, що екс-тренер СК Дніпро-1 і кіпрського Пафоса очолить одну з юнацьких збірних України. Раніше повідомлялось, що він може замінити в U-19 Олега Кузнєцова, в якого закінчився контракт з УАФ.

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