"Зараз багато емоцій. Дуже важка поразка. Перший тайм до 43-ї хвилини взагалі не віщував нічого такого. Ми контролювали гру, територію, заходили до штрафного. Можливо, не могли як слід розпорядитися м’ячем. Дуже прикрим був перший м’яч та безглузда червона картка, що пішла слідом за ним – вони повністю перевернули гру і поставили команду у важке становище

СК Дніпро-1 – Олімпік – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі після того, як забив Хобленко, ми скоротили рахунок. Був тиск, ми намагалися пресингувати, не дозволяти супернику працювати з м’ячем. Але знову-таки чудові індивідуальні дії форварда, який добре зіграв сьогодні, призвели до пенальті. Він також був, можна сказати, недолугим, адже гравець пройшов по центру через рикошет. Це поставило фінальну крапку у грі", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у матчі другого туру чемпіонату України дніпряни на власному полі несподівано поступились Олімпіку з рахунком 1:3.

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