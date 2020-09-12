СК Дніпро-1 у попередньому турі розписав нічию з Інгульцем, а Олімпік зазнав розгромної поразки від Динамо, тож сьогодні обом командам потрібно було набирати три очки. Перші хвилини зустрічі виявились непоганими: команди обмінялися ударами Завійського та Цурікова з-за меж штрафного (неточно), а на 7-й хвилині господарі могли відкрити рахунок зусиллями Хобленка – той увірвався в штрафний, переграв Снурніцина й пробив у ближній кут. Кичак врятував, а гості одразу огризнулися пострілом Завійського метрів з 22-х у руки Сарнавському.

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Після цього гра скотилася до позиційної боротьби. СК Дніпро-1 виглядав у ній активніше, частіше наближаючись до воріт, заробляючи стандарти й завантажуючи карний майданчик кросами, але моментів на полі не виникало аж до 29-ї хвилини – саме тоді Тейлор змістився у центр і закрутив м'яч метрів з 23-х повз дальній кут. Олімпік відповів на 33-й потужним дальнім ударом Політила з-за меж штрафного – м'яч пролетів поруч з каркасом.

Ще за три хвилини стався кутовий, подачу з якого головою замикав Адамюк (неточно), а на 42-й Тейшейра огризнувся пострілом з дистанції. Максіму точності теж забракло, а от у Шахабу на 44-й все вдалося: іранець отримав передачу від Беніто з правого флангу у зону перед штрафним, ефектно прибрав Адамюка й пробив точнісінько у правий нижній кут – 0:1!

Дніпровці пішли відігруватись, але ще до перерви залишились у меншості після необдуманого підкату Когута біля чужих воріт. Ігор отримав пряму червону, а вже через дві хвилини після відновлення гри Олімпік подвоїв перевагу в рахунку: Беніто прострілив з флангу, Шахаб пропустив на Тейшейру, а Макс хитнув Адамюка й пробив у лівий нижній – 0:2! Щоправда, вже на 50-й хвилині СК Дніпро-1 скоротив відставання в рахунку зусиллями Хобленка, якому вдалося замкнути подачу Кравченка з кутового.

Здавалося, зараз піде заруба, але у матчі взагалі зникли моменти. Можна було згадати тільки два епізоди з непризначеними пенальті в обидва боки, але вони й не тягнули на порушення правил. СК Дніпро-1 виглядав більш активним, але в останній третині поля команда сильно гальмувала – Дмитро Михайлено спробував вирішити цю проблему виходом Булеци, Батагова та Дубінчака, однак краще не стало. Все, що вдалося створити господарям – це штрафний удар у виконанні Дубінчака повз ворота.

За пасивність "спортклубівців" жорсткого покарали на 77-й хвилині: Шахаб увірвався в штрафний і отримав по ногах від Адамюка, арбітр призначив пенальті, а Політило впевнено його реалізував – 1:3. На 80-й хвилині міг і четвертий гол прилетіти – Завійському дали пробити метрів з 20-ти, м'яч зрикошетив на Каргбо, а той з близької дистанції поцілив у стійку! Після цього Олімпік провів ще низку небезпечних атак, а СК Дніпро-1 зміг огризнутися лише нескладним ударом Булеци в ближній кут (Кичак впорався) та голом Логінова у компенсований час, який скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Олімпіка.

Таким чином, Олімпік набрав три очки та піднявся на шосту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. СК Дніпро-1, маючи в активі один заліковий бал, опустився на восьму сходинку.

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