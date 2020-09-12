Олімпік на виїзді зустрічався з СК Дніпро-1. Обидві команди грали в грубий футбол – як результат, вилучення у господарів наприкінці першого тайму та пропущений м'яч. По перерві Олімпік забив ще двічі, а Дніпро-1 зуміло відзначитись лише раз. До слова, два асисти на свій рахунок записав Беніто, який виступає за донеччан на правах оренди, – його контракт належить Динамо.

Олімпік на виїзді впевнено переміг СК Дніпро-1 – орендований у Динамо хавбек віддав два асисти

Олімпік впевнено переміг команду з Дніпра з рахунком 1:3 та наразі посідає 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 3 очки. СК Дніпро-1 з 1 пунктом розташувався на 8-й сходинці.