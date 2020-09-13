"Сейчас много эмоций. Очень тяжелое поражение. Первый тайм до 43-й минуты вообще не предвещал ничего такого. Мы контролировали игру, территорию, заходили в штрафную. Возможно, не могли как следует распорядиться мячом. Очень досадным был первый гол и бессмысленная красная карточка – они полностью перевернули игру и поставили команду в тяжелое положение

СК Днепр-1 – Олимпик – 1:3 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме после того, как забил Хобленко, мы сократили счет. Было давление, мы пытались прессинговать, не позволять сопернику работать с мячом. Но опять-таки замечательные индивидуальные действия форварда, который хорошо сыграл сегодня, привели к пенальти. Он также был, можно сказать, бестолковым, ведь игрок прошел по центру через рикошет. Это поставило финальную точку в игре", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в матче второго тура чемпионата Украины днепряне на своем поле неожиданно уступили Олимпику со счетом 1:3.

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