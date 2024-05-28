Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук був підвищений у військовому званні.

Ващук у своєму Facebook повідомив, що йому присвоєно звання молодшого лейтенанта, про що свідчить відповідний наказ від 20 травня цього року.

Ващук відповів колишній зірці АПЛ за наїзд на Зінченка: "Краще нехай допоможе обороні України"

Раніше колишній футболіст перебував поруч з Куп'янським районом, де взяв участь у першому бойовому завданні в ЗСУ.

Нагадаємо, професіональну кар'єру Владислав Ващук завершив понад 10 років тому. На клубному рівні тривалий час провів у рідному Динамо, також виступав у складі низки інших клубів, в жодному з яких надовго не затримувався. Зараз Ващуку 48 років.

"Я – солдат": Владислав Ващук згадує жахи Гостомеля і поспішає взяти участь у контрнаступі