Михайленко: Матч против СК Днепр-1 станет для Шахтера генеральной репетицией перед Вольфсбургом

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился своими ожиданиями перед матчем 21 тура УПЛ против Шахтера.

"Трудно сказать, чего ждать от этой игры. Думаю, что Шахтер будет играть разными составами – с Ворсклой был один вариант, а против нас, конечно, будут сильные изменения. С нами они играют за неделю до матча с Вольфсбургом, поэтому, считаю, что они будут с нами наигрывать основной состав на еврокубки, именно тот, что будет играть 11-го марта против немецкого клуба – это для них станет генеральной репетицией. Поэтому мы можем ожидать только тяжелой игры для СК Днепр-1 – это точно.

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Наше состояние после победы над Динамо? В игре с Шахтером на спад может нарваться любая команда. Для нас действительно важно то, что мы находимся в хорошем психологическом состоянии. Победы над Динамо не часто бывают у многих команд, тем более у такого молодого клуба, как наш, поэтому состояние у команды действительно хорошее. Для нас сейчас важно продолжать прогрессировать, показывать хорошую игру и стремиться расти нам всем, как в личном, так и в командном плане", – подчеркнул Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Матч Шахтер – СК Днепр-1 состоится в среду, 4 марта, начало в 19:00. В первом круге новичок элиты уступил действующему чемпиону со счетом 0:2.

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