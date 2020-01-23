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Михайленко: У СК Дніпро-1 немає завдання потрапити у першу шістку

10:10 483 Читать на русском
Михайленко: У СК Дніпро-1 немає завдання потрапити у першу шістку
Дмитро Михайленко / СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про завдання, які стоять перед командою у другій частині сезону.

"Чи можемо ми поборотися за першу шістку в УПЛ? Такої мети у нас зараз немає. Наше першочергове завдання на весну – стабілізувати гру, склад команди, тому що прийшло багато новачків.

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Нам на зборах треба визначитися зі схемою гри на весняну частину чемпіонату, а також навчитися грати під тиском, вміти не тільки самим пресингувати, але і виходити з під пресингу, з чим ми стикалися в осінній частині чемпіонату. Попереду багато роботи, яку ми плануємо виконати на зборах, все це відпрацьовуючи в контрольних матчах", – цитує Михайленка zbirna.com.

Нагадаємо, першу частину чемпіонату України команда Михайленка завершила на 8 місці у турнірній таблиці. Свій перший офіційний матч у 2020 році СК Дніпро-1 зіграє 22 лютого проти Карпат.

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Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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