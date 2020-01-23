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Михайленко: У СК Днепр-1 нет задачи попасть в первую шестерку

10:16 59 Читати українською
Михайленко: У СК Днепр-1 нет задачи попасть в первую шестерку
Дмитрий Михайленко / СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о задачах, которые стоят перед командой во второй части сезона.

"Можем ли мы побороться за первую шестерку в УПЛ? Такой цели у нас сейчас нет. Наша первоочередная задача на весну – стабилизировать игру, состав команды, потому что пришло много новичков.

Я даже в Динамо так не хотел, – новичок СК Днепр-1 поделился эмоциями от перехода в команду Михайленко

Нам на сборах надо определиться со схемой игры на весеннюю часть чемпионата, а также научиться играть под давлением, уметь не только самим прессинговать, но и выходить из-под прессинга, с чем мы сталкивались в осенней части чемпионата. Впереди много работы, которую мы планируем выполнить на сборах, все это отрабатывая в контрольных матчах", – цитирует Михайленко zbirna.com.

Напомним, первую часть чемпионата Украины команда Михайленко завершила на 8 месте в турнирной таблице. Свой первый официальный матч в 2020 году СК Днепр-1 сыграет 22 февраля против Карпат.

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Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1
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