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Я навіть в Динамо так не хотів, – новачок СК Дніпро-1 поділився емоціями від переходу в команду Михайленка

09:18 426 Читать на русском
Я навіть в Динамо так не хотів, – новачок СК Дніпро-1 поділився емоціями від переходу в команду Михайленка
Андрій Цуріков / фото з відкритих джерел

Захисник Андрій Цуріков зізнався, що давно мріяв виступати за команду з Дніпра.

"Років п'ять у мене є така маленька мрія – грати в Дніпрі. Ще ніколи в житті не було, щоб я так хотів грати в команді, як в СК Дніпро-1. Навіть в Динамо так не хотів, як в СК Дніпро-1. Так що я зараз щасливий, що перебуваю в команді. Тільки залишилося повернутися на поле", – сказав Цуріков в ефірі телеканалу Футбол 1.

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Нагадаємо, Цуріков підписав з СК Дніпро-1 контракт на 3 роки. Раніше він виступав за чеський Яблонець, в якому не зміг себе зарекомендувати через травму. Також захисник встиг пограти в Динамо, Говерлі, Олександрії та грецькому Левадіакосі.

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Теги
Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Андрій Цуріков Андрій Цуріков
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