"VAR погано спрацював. Його взагалі не треба було залучати на ранній стадії атаки у моменті зі скасованим голом.

Довбик особисто прокоментував чутки про важку травму і ризик вилетіти до кінця сезону

Це був складний матч і одне набране очко для нас – хороший результат.

Так, я протестував до арбітра, адже в деяких епізодах він міг і не показувати жовту картку. Тепер я, Ерерра і Блінд пропустимо матч проти Реала, це мене злить", – цитує Мічела Relevo.

Нагадаємо, наставник Жирони отримав червону картку наприкінці гри за протест до арбітра і пропустить наступний матч проти Реала (10 лютого). Під питанням на цей поєдинок буде й Артем Довбик, який травмував коліно і не потрапив навіть в заявку. До слова, Віктор Циганков у грі з Сосьєдадом вийшов в основі і провів на полі 80 хвилин.

Жирона без Довбика не змогла здолати Сосьєдад – судді скасували чистий гол каталонців, Лунін отримав шанс піти у відрив