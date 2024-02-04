"VAR плохо сработал. Его вообще не надо было привлекать на ранней стадии атаки в моменте с отмененным голом.

Довбик лично прокомментировал слухи о тяжелой травме и риске вылететь до конца сезона

Это был сложный матч и одно набранное очко для нас – хороший результат.

Да, я протестовал к арбитру, ведь в некоторых эпизодах он мог и не показывать желтую карточку. Теперь я, Эрерра и Блинд пропустим матч против Реала, это меня злит", – цитирует Мичела Relevo.

Напомним, наставник Жироны получил красную карточку в конце игры за протест к арбитру и пропустит следующий матч против Реала (10 февраля). Под вопросом на этот поединок будет и Артем Довбик, который травмировал колено и не попал даже в заявку. К слову, Виктор Цыганков в игре с Сосьедадом вышел в основе и провел на поле 80 минут.

Жирона без Довбика не смогла одолеть Сосьедад – судьи отменили чистый гол каталонцев, Лунин получил шанс уйти в отрыв