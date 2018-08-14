"Мы обратились в ФФУ по Жилмару еще перед началом сезона", – Львов объяснил, почему уволил главного тренера

Генеральный директор ФК Львов Андрей Панькив прокомментировал причины увольнения бразильского специалиста Жилмара Таддеу да Силвы с поста главного тренера команды.

"Руководству не понятно, почему соответствующие органы не предупредили клуб о невозможности трудоустройства Жилмара на посту главного тренера еще в межсезонье. ФК Львов придерживался всей необходимой процедуры по представлению документов тренера в Комитет по аттестации футбольных клубов ФФУ и Премьер-лиги.

ФФУ объяснила, почему Жилмар пока не может возглавлять Львов

Фактически мы обратились к ФФУ перед началом сезона с запросом о возможности тренера выполнять свои обязанности. Мы не знаем, почему ответ на этот вопрос мы получили только сейчас. Только сейчас, после четырех сыгранных матчей и перед сверхважной игрой с Шахтером, нам сообщили следующее шокирующее решение.

Причем, согласно этому письму, документы Жилмара, подтверждающие уровень его тренерского специальности, даже не могут быть приняты к сведению. Потому что в КОНМЕБОЛ и УЕФА отсутствует соглашение о взаимном признании квалификации тренерских дипломов.

То, что произошло сейчас, является полной неожиданностью для нас, но речь идет о репутации клуба. Мы не собираемся нарушать регламентные нормы ФФУ и УПЛ. Поэтому было принято такое непростое управленческое решение", – цитирует Панькива пресс-служба Львова.