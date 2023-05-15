"Тиждень тому я стояв тут, відчуваючи гордість, а сьогодні ми повинні перепросити за свій виступ. Це було неприйнятно.

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Ми обговорювали, що з Брайтоном важко боротися. Перший тайм був дуже конкурентним. Повинні були виступити краще, ніж ми зробили. Другий тайм був спрямований на те, щоб продовжувати свою роботу, внесли кілька поправок, але ми пропустили дуже рано. Після цього все було, як хотів суперник. Ми намагалися відреагувати, але пропустили дурний гол, і команда не мала відповіді за рахунком 0:2.

Ми знали, що перед нами сьогодні стоїть важливе завдання. Воно сильно відрізнялося від того, яке ми мали з Ньюкаслом. Ми повинні рухатися далі швидко і не зберігати це відчуття надовго.

Я не знаю, чи програє Манчестер Сіті в матчі з Челсі, але я повинен думати про те, що ми можемо зробити краще і що ми можемо зробити, щоб перемогти Ноттінгем. Титул? Математично це ще можливо, але сьогодні неможливо про це думати", – цитує наставника "канонірів" BBC.

Нагадаємо, що Арсенал відстає від Манчестер Сіті на чотири бали. В наступному турі підопічні Артети зіграють проти Ноттінгема.

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