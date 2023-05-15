"Неделю назад я стоял здесь, чувствуя гордость, а сегодня мы должны извиниться за свое выступление. Это было неприемлемо.

Арсенал без Зинченко разгромно проиграл Де Дзерби и похоронил последние надежды на чемпионство

Мы обсуждали, что с Брайтоном тяжело бороться. Первый тайм был очень конкурентным. Должны были выступить лучше, чем мы сделали. Второй тайм был направлен на то, чтобы продолжать свою работу, внесли несколько поправок, но мы пропустили очень рано. После этого все было, как хотел соперник. Мы пытались отреагировать, но пропустили глупый гол, и у команды не было ответа, когда счет был 0:2.

Мы знали, что перед нами сегодня стоит важнейшая задача. Она сильно отличалось от того, какое мы имели с Ньюкаслом. Мы должны двигаться дальше быстро и не сохранять это чувство надолго.

Я не знаю, проигрывает ли Манчестер Сити в матче с Челси, но я должен думать о том, что мы можем сделать лучше и что мы можем сделать, чтобы победить Ноттингем. Титул? Математически это еще возможно, но сегодня невозможно об этом думать", – цитирует наставника "канониров" BBC.

Напомним, что Арсенал отстает от Манчестер Сити на четыре балла. В следующем туре подопечные Артеты сыграют против Ноттингема.

Ман Сити разбил Эвертон в странном матче АПЛ – тоска по Николаю, 4+2 неожиданного героя с шедевром тура на прощание