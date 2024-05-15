Назарій Русин наразі не планує покидати Туманний Альбіон і спробує закріпитись у команді після проходження літніх зборів з англійцями.

Український форвард Назарій Русин залишиться у Сандерленді на наступний сезон, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, чутки щодо інтересу Карпат до 25-річного екс-динамівця не відповідають дійсності – між гравцем та львівським клубом наразі не було жодних контактів.

Зазначається, що станом на сьогодні Сандерленд не готовий розглядати жодних варіантів з орендою та повністю розраховує на гравця. Сам українець теж хоче залишитися в Англії, де вже пройшов процес адаптації та до нього приїхала дружина з дитиною. Гравець планує провести передсезонні збори із командою та вибороти місце в основному складі команди.

Нагадаємо, Русин перейшов у Сандерленд із Зорі за 2,5 млн євро. У поточній першості українець відіграв за "чорних котів" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Нині екс-форвард Динамо травмований – востаннє він виходив на поле 9 березня. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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