Арсенал вдома отримав розгром від Брайтона (0:3) в рамках 36 туру АПЛ. Голи у матчі забивали Хуліо Енсісо, Деніз Ундав і Первіс Еступіньян.

Брайтон з Роберто Де Дзербі демонструє чудові результати, але в минулому турі був сенсаційно розгромлений Евертоном. Не обійшлося без удачі, однак Віталій Миколенко і компанія показали, як організованою грою можна стримати "чайок".

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Сьогодні таке завдання постало перед Арсеналом, який втрачає шанси на чемпіонство. Мікель Артета змушений догравати сезон без Олександра Зінченка – травмованого українця підміняє Тірні. У лазареті "канонірів" також важливий Саліба, а сьогодні отримав пошкодження Мартінеллі.

Головна інтрига полягала в тому, хто виграє боротьбу за ініціативу. Зазвичай суперники віддають володіння і Арсеналу, і Брайтону. Тут очікувалася боротьба. Догматичний Де Дзербі вирішив зіграти у контроль навіть на Емірейтс.

Арсенал грамотно пресингував, змушував гостей помилятися та створював завдяки цьому моменти. Після обрізок Брайтона "каноніри" миттєво розганяли швидкі атаки. Так могли забивати Жезус, Едегор та Сака, а найкращий шанс виник у Троссара.

Загалом було дуже багато боротьби. Команди вдвічі частіше фолили, ніж били по воротах. Арбітр впіймав вайби УПЛ і дозволяв грубощі. Гра перетворилася в постійні скарги з обох боків. Брайтон зрідка це все розбавляв випадами до чужих воріт.

У перерві Де Дзербі зробив важливу адаптацію, яка відразу спровокувала гол. Брайтон виманив Арсенал у пресинг, але замість звичних коротких передач пішов дальній винос на Мітому. Гості цим пасом відрізали майже половину суперників, Мітома накрутив Вайта та підключив до атаки Еступіньяна, а той з другої спроби асистував Енсісо. Парагваєць виглядав не найкраще, поров атаки невдалими рішеннями, однак зрештою став героєм.

Важливий нюанс в епізоді з голом – проблеми Ківіора. Фергюсон у ключовий момент атаки наступив на ногу поляку та зняв з нього бутс. Якуб на мить опустився поправити бутс, а в цей час полетіла подача на голову Енсісо. Хуліо без жодного спротиву з метра переправив м'яч у сітку.

Брайтон вніс необхідні корективи та позбавив Арсенал будь-яких варіантів загострення. Артета спробував виправити ситуацію замінами, однак нічого не допомогло. Господарі за весь другий тайм організували один момент – неточний удар Нелсона.

Троссар так розчарувався в Арсеналі, що вирішив зіграти за свою колишню команду. Бельгієць на власній половині подарував м'яч Брайтону, а Ундав подвоїв перевагу гостей. Крапку в матчі поставив Еступіньян, добивши м'яч у сітку після удару Ундава та сейву воротаря. Розгром.

Брайтон набрав 58 очок і піднявся на 6 місце. Арсенал же втратив останні надії на титул. Манчестер Сіті сьогодні переміг і відірвався на 4 очки (маючи матч в запасі).

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