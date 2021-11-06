"Ми ж не Динамо, де за одну зарплату можна жити рік": голкіпер Інгульця – про введення Поворознюком плаваючих зарплат
Обіцянка президента Інгульця Олександра Поворознюка перевести футболістів на плаваючі зарплати неабияк налякала гравців. Воротар команди Артем Малиш вважає, що така система виплат негативно впливає на атмосферу в колективі.
"До цієї ситуації з плаваючими зарплатами у нас завжди стабільно платилася зарплата – число до числа. У нас, певно, єдиний клуб в УПЛ, де немає затримки. Місяць закінчується, минає три дні і ми маємо зарплату. Все чітко.
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Але зараз це нововведення трошки дестабілізує колектив і клуб. Загалом ситуація у нас зараз справді складна, багато програшів. Очікуєш наприкінці місяця зарплату і думаєш, а раптом мене зараз бомбануть на півзарплати. Ти взагалі не знаєш, що буде далі. Це викликає лише негатив, зайві переживання та страхи.
У нас команда доволі вікова. Гравці із сім'ями, всі годують своїх дітей, потрібно платити за комуналку. Ми ж не Динамо, де за одну зарплату можна жити цілий рік. У нас зарплати маленькі, і така фінансова політика точно не йде на користь", – сказав Малиш у коментарі YouTube-каналу SportArena.
Нагадаємо, після 13-ти турів Інгулець у турнірній таблиці УПЛ йде тринадцятим, маючи у своєму активі 12 очок. Підопічні Сергія Лавриненка не можуть перемогти вже у восьми іграх поспіль.
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