Обіцянка президента Інгульця Олександра Поворознюка перевести футболістів на плаваючі зарплати неабияк налякала гравців. Воротар команди Артем Малиш вважає, що така система виплат негативно впливає на атмосферу в колективі.

"До цієї ситуації з плаваючими зарплатами у нас завжди стабільно платилася зарплата – число до числа. У нас, певно, єдиний клуб в УПЛ, де немає затримки. Місяць закінчується, минає три дні і ми маємо зарплату. Все чітко.

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Але зараз це нововведення трошки дестабілізує колектив і клуб. Загалом ситуація у нас зараз справді складна, багато програшів. Очікуєш наприкінці місяця зарплату і думаєш, а раптом мене зараз бомбануть на півзарплати. Ти взагалі не знаєш, що буде далі. Це викликає лише негатив, зайві переживання та страхи.

У нас команда доволі вікова. Гравці із сім'ями, всі годують своїх дітей, потрібно платити за комуналку. Ми ж не Динамо, де за одну зарплату можна жити цілий рік. У нас зарплати маленькі, і така фінансова політика точно не йде на користь", – сказав Малиш у коментарі YouTube-каналу SportArena.

Нагадаємо, після 13-ти турів Інгулець у турнірній таблиці УПЛ йде тринадцятим, маючи у своєму активі 12 очок. Підопічні Сергія Лавриненка не можуть перемогти вже у восьми іграх поспіль.

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