"Я взагалі не розумію божевільних зарплат футболістів. У мене з першого дня працює схема з великими преміальними, щоб мотивувати гравців. А зараз я вводжу нову схему – це будуть "плаваючі" зарплати.

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Якщо ти сидиш в запасі і отримуєш свої 50, то дурнем не треба бути – ще виходити на поле і ноги бити. Якщо хтось відбуває номер, ми це побачимо. Є футболісти, які просто отримують свої бабки, сидять на тренувальному процесі, а потім увечері з дівчатками гуляють і відпочивають. Їм цього вистачає. Будемо перепідписувати контракти, а якщо вони не погодяться – будемо розривати угоди. Ті, хто бояться конкуренції і розпускають соплі – не для Інгульця.

У 2014 році, коли я вигравав кубок України серед аматорів, у мене взагалі не було преміальних за перемогу. Я сказав: "Хлопці, бачите тунель? Там в кінці лежить мішок з грошима. Виграєте кубок, тоді заберете його", – сказав Поворознюк у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, після 10-ти турів Інгулець у турнірній таблиці УПЛ йде дванадцятим, маючи у своєму активі 8 очок.

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