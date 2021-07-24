"Стара синьйора" сьогодні, 23 липня, грає з Чезеною у спарингу. Це дебютний матч для Аллегрі, який замінив на посту головного тренера Андреа Пірло.

Моурінью прибув у Рим – фанати Роми влаштували Особливому божевільний прийом

Як інформує Football Italia, перед стартом контрольного поєдинку вболівальники влаштували теплий прийом Массіміліано. На одній зі стін з'явився банер, у якому фанатське угруповання Viking Juve звернулось до фахівця: "Ми завжди тобою пишались. З поверненням, містере Аллегрі".

Зауважимо, новий сезон для Ювентуса розпочнеться 22 серпня матчем проти Удінезе в Серії А.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо