"Старая синьора" сегодня, 23 июля, играет с Чезеной в спарринге. Это дебютный матч для Аллегри, который заменил на посту главного тренера Андреа Пирло.

Моуринью прибыл в Рим – фанаты Ромы устроили Особенному сумасшедший прием

Как информирует Football Italia, перед стартом контрольного поединка болельщики устроили теплый прием Массимилиано. На одной из стен появился баннер, в котором фанатская группировка Viking Juve обратилась к специалисту: "Мы всегда тобой гордились. С возвращением, мистер Аллегри".

Заметим, новый сезон для Ювентуса начнется 22 августа матчем против Удинезе в Серии А.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо