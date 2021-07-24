"Мы всегда тобой гордились": Аллегри устроили теплый прием перед дебютом после возвращения в Ювентус
Болельщики "Старой синьоры", похоже, искренне рады возвращению Массимилиано Аллегри на тренерский мостик.
"Старая синьора" сегодня, 23 июля, играет с Чезеной в спарринге. Это дебютный матч для Аллегри, который заменил на посту главного тренера Андреа Пирло.
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Как информирует Football Italia, перед стартом контрольного поединка болельщики устроили теплый прием Массимилиано. На одной из стен появился баннер, в котором фанатская группировка Viking Juve обратилась к специалисту: "Мы всегда тобой гордились. С возвращением, мистер Аллегри".
Заметим, новый сезон для Ювентуса начнется 22 августа матчем против Удинезе в Серии А.
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