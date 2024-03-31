Ліверпуль отримав хороший шанс для того, щоб захопити одноосібне лідерство в АПЛ. Мерсисайдці йшли другими, маючи рівність за очками з Арсеналом і випереджаючи Ман Сіті на одне очко – обидва конкуренти сьогодні зустрінуться в особистій зустрічі. Втім, сподіватись на якусь нічия чи думати, чия осічка вигідніша, на Енфілді не збирались.

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Принаймні, до домашки з Брайтоном – а особливо після 2-ї хвилини. Саме тоді підопічні Роберто Де Дзербі відкрили рахунок. Еступіньян запустив передачу на хід Адігра, той влетів у штрафний та виконав поперечний пас, а м'яч рикошетом дістався до Велбека. Дані пробив у правий нижній. 0:1!

На 31-й хвилині ця парочка могла й другий гол оформити, однак Дані після обіграшу з Сімоном поцілив у зовнішній бік сітки. Таким чином, Брайтон міг забити двічі з трьох ударів у першому таймі. Ліверпуль же створив значно більше.

Ще на 9-й хвилині Салах міг зрівнювати рахунок, хитнувши захисника на куті штрафного й бахнувши повз дальню дев'ятку. На 18-й хвилині Мохаммед стріляв вже з кута воротарського, відкрившись під закидушку від Макаллістера (над поперечкою), а на 19-й він же пробивав метрів з п'яти повз дальній кут – хоча сам епізод створив Бредлі, який розхитав Еступіньяна.

Зрештою, на 27-й хвилині Ліверпуль відновив статус-кво. Господарі заробили кутовий, подачу з якого замкнути не вдалося. Салах головою з підбирання закинув м'яч назад у карний майданчик, а там рикошет від Велтмана прийшов до ніг Діаса – Луїс з меж воротарського одразу ж прошив Вербрюггена. 1:1!

На 30-х хвилинах Брайтон взагалі почав сипатись. У одному епізоді Бредлі пройшов двох захисників у штрафному й покотив під удар Діасу (повз дальній нижній), а в іншій Конор обігрався з Салахом і виконав простріл. Стався рикошет, після якого Нуньєс пробивав вже лежачи на газоні, але Вербрюген парирував. Ще за хвилину Бредлі отримав проникний пас від Салаха й бахнув над поперечкою.

У підсумку, команди відправились відпочивати за нічийного рахунку. Ліверпуль продовжував домінувати. Так, на 54-й хвилині Макаллістер завдав удару головою з центру штрафного (трохи неточно), а на 64-й Нуньєс розкачав опонента у чужому периметрі й бахнув під ближню – Вербрюген парирував.

На 65-й же справа дійшла до заслуженого гола. Собослаї відкрився на правому фланзі й виконав пас у зону перед штрафним, а Макалілстер звідти виконав розрізний пас на Салаха. Мо з лівої впевнено переграв кіпера. 2:1! На 71-й же хвилині єгиптянин вколотив третій м'яч у сітку, отримавши передачу на хід від Дарвіна та покотивши поміж ніг Вербрюггену – втім, вінгер заліз у офсайд.

Мерсисайдці не зупинялись, але реалізація залишалася жахливою. На 76-й хвилині команда не реалізувала контрвипад 2-в-1, на 84-й скидка Елліота після кутового завершилась без замикання, а на 90-й Салах стріляв з-під Балеба метрів з 10-ти – голкіпер парирував.

Таке марнотратство могло бути покараним, однак замикання Данка зі стандарту витягнув Келлехер, а лонгшот Лаллани пройшов повз дальній кут. Зрештою, фінальний свисток таки зафіксував вольову перемогу Ліверпуля. Мерсисайдці захопили лідерство в АПЛ – принаймні, на найближчі пару годин.

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