Динамо без проблем переграло Металіст у перенесеному поєдинку 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

У першому таймі кияни двічі забили зі стандартів. Спершу Циганков і Буяльський хитро виконали штрафний, перехитривши Костика – вирішального удару завдав Віталій, який пробив у воротарський кут. Рахунок подвоїв Ванат, у якого влучив Клименчук, вибиваючи м'яч. Дещо курйозне взяття воріт, але гол не пахне.

Динамо завершило 2022 рік розгромом Металіста і наздогнало Шахтар в УПЛ – Циганков забив розкішний гол

По перерві у ворота Металіста влетів ще один м'яч. Тут динамівці продемонстрували розкішне взаєморозуміння. Затяжна атака киян завершилася прострілом Кендзьори і влучним ударом Циганкова. 3:0 – підсумок матчу в Києві.

Динамо набрало 30 очок і наздогнало Шахтар, який має два матчі в запасі та посідає друге місце УПЛ завдяки кращій різниці голів. Металіст залишився на 10-й позиції, продовживши чорну серію. Команда Олега Ратія не виграє вже 8 матчів, а безгольова серія харків'ян наближається до 500 хвилин.