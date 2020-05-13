"Ми з Мілевським завжди мали підвищений тиск через наш спосіб життя", – Нінковіч пригадав нічні гулянки екс-динамівців

Екс-хавбек Динамо, а нині гравець Сіднея Мілош Нінковіч розповів про буремні часи виступів у київському клубі.

"Ми з Мілею та Алієвим зібралися в ресторані о 8 вечора. Вночі поїхали в клуб, де провели всю ніч. О 6 ранку, коли він закривався, я сказав Тьомі, що збираюся їхати додому. Мілевський заперечив і сказав, що ми їдемо гуляти далі. Я кажу: "Куди далі? 6 ранку на годиннику!". "Знаю кілька цікавих місць", – відповідає.

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Ну, поїхали туди... До сьомої ранку були на місці. Зайшли в цей клуб, а там нікого немає! Я почав обурюватися, мовляв, що за справи, де всі? Тьома ж у відповідь мене заспокоїв, сказавши, що ще дуже рано. 7 ранку – рано, розумієш? "Зараз приїдуть", – каже. Так і сталося: о пів на дев'яту ранку народ приїхав відриватися в цей клуб. Я був просто шокований, ніколи не бачив такого! Але Тьома все знав... Посиділи там годин до 11-ї ранку і відразу на базу. Поспали дві години... Тому і тиск був підвищений. Лікарі сказали, що мені треба їхати в лікарню.

Що мене найбільше дивувало? У мене і у Мілі завжди був високий тиск через такий спосіб життя. А у Алієва – ні! З ним завжди було все в порядку", – цитує Нінковіча Sport Arena.

Нагадаємо, Мілош виступав за Динамо з 2004 по 2012 роки і встиг завоювати з киянами два чемпіонства і три Кубки України.

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