toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

"Ми з Мілевським завжди мали підвищений тиск через наш спосіб життя", – Нінковіч пригадав нічні гулянки екс-динамівців

11:06 863 Читать на русском
"Ми з Мілевським завжди мали підвищений тиск через наш спосіб життя", – Нінковіч пригадав нічні гулянки екс-динамівців
Мілевський, Нінковіч, Ель Каддурі / Фото з відкритих джерел

Екс-хавбек Динамо, а нині гравець Сіднея Мілош Нінковіч розповів про буремні часи виступів у київському клубі.

"Ми з Мілею та Алієвим зібралися в ресторані о 8 вечора. Вночі поїхали в клуб, де провели всю ніч. О 6 ранку, коли він закривався, я сказав Тьомі, що збираюся їхати додому. Мілевський заперечив і сказав, що ми їдемо гуляти далі. Я кажу: "Куди далі? 6 ранку на годиннику!". "Знаю кілька цікавих місць", – відповідає.

Фернандінью назвав екс-форварда збірної України своїм найважчим опонентом в УПЛ

Ну, поїхали туди... До сьомої ранку були на місці. Зайшли в цей клуб, а там нікого немає! Я почав обурюватися, мовляв, що за справи, де всі? Тьома ж у відповідь мене заспокоїв, сказавши, що ще дуже рано. 7 ранку – рано, розумієш? "Зараз приїдуть", – каже. Так і сталося: о пів на дев'яту ранку народ приїхав відриватися в цей клуб. Я був просто шокований, ніколи не бачив такого! Але Тьома все знав... Посиділи там годин до 11-ї ранку і відразу на базу. Поспали дві години... Тому і тиск був підвищений. Лікарі сказали, що мені треба їхати в лікарню.

Що мене найбільше дивувало? У мене і у Мілі завжди був високий тиск через такий спосіб життя. А у Алієва – ні! З ним завжди було все в порядку", – цитує Нінковіча Sport Arena.

Нагадаємо, Мілош виступав за Динамо з 2004 по 2012 роки і встиг завоювати з киянами два чемпіонства і три Кубки України.

"Здалося, що він миттєво постарів": Шевченко та Ребров опинилися серед найгірших трансферів в історії АПЛ

blog_ava
Суркіс визнає свої помилки в управлінні Динамо, – Франков
06:30
5956
Теги
Динамо Динамо Артем Мілевський Артем Мілевський Мілош Нінковіч Мілош Нінковіч Олександр Алієв Олександр Алієв
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
58
хв
Вільяреал
23:55
Реал Сосьєдад
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук