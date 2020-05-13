"У нас с Милевским было повышенное давление из-за нашего образа жизни", – Нинкович вспомнил гулянки экс-динамовцев

Экс-хавбек Динамо, а ныне игрок Сиднея Милош Нинкович рассказал о бурных временах выступлений в киевском клубе.

"Мы с Милей и Алиевым собрались в ресторане в 8 вечера. Ночью поехали в клуб, где провели всю ночь. В 6 утра, когда он закрывался, я сказал что, что собираюсь ехать домой. Милевский возразил, что мы едем гулять дальше. Я говорю: "Куда дальше? 6 утра на часах!". "Знаю несколько интересных мест", – отвечает.

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Ну, поехали туда... К семи утра были на месте. Зашли в этот клуб, а там никого нет! Я начал возмущаться, мол, что за дела, где все? Тёма же в ответ меня успокоил, сказав, что еще слишком рано. 7 утра – рано, понимаешь? "Сейчас приедут", – говорит. Так и случилось: в половине девятого утра народ приехал отрываться в этот клуб. Я был просто в шоке, никогда не видел такого! Но Тёма все знал... Посидели там часов до 11 утра и сразу на базу. Поспали 2 часа... Поэтому и давление было повышено. Врачи сказали, что мне надо ехать в больницу.

Что меня больше всего удивляло? У меня и у Мили всегда было высокое давление из-за такого образа жизни. А у Алиева – нет! С ним всегда было все в порядке", – цитирует Нинковича Sport Arena.

Напомним, Милош выступал за Динамо с 2004 по 2012 годы и успел завоевать с киевлянами два чемпионства и три Кубка Украины.

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