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Фернандінью назвав екс-форварда збірної України своїм найважчим опонентом в УПЛ

19:40 727 Читать на русском
Фернандінью назвав екс-форварда збірної України своїм найважчим опонентом в УПЛ
Андрій Ярмоленко та Артем Мілевський / Фото ФК Динамо

Лідер Манчестер Сіті Фернандінью був в захваті від гри колишнього форварда київського Динамо.

"З Динамо в принципі важко грати. Коли у Динамо були такі гравці, як Мілевський, команда була дуже сильною.

Мілевський має занадто великий вплив на гру брестського Динамо – тренеру це не подобається

Дуже складно було з ними грати, особливо проти Мілевського. Мені дуже подобався стиль його гри", – розповів Фернандінью для програми Великий футбол.

Нагадаємо, Артем перебував у структурі київського клубу у 2002-2013 роках. Зараз 35-річний форвард захищає кольори брестського Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Українці за кордоном Фернандінью Фернандінью Артем Мілевський Артем Мілевський Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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