Фернандінью назвав екс-форварда збірної України своїм найважчим опонентом в УПЛ

Лідер Манчестер Сіті Фернандінью був в захваті від гри колишнього форварда київського Динамо.

"З Динамо в принципі важко грати. Коли у Динамо були такі гравці, як Мілевський, команда була дуже сильною.

Мілевський має занадто великий вплив на гру брестського Динамо – тренеру це не подобається

Дуже складно було з ними грати, особливо проти Мілевського. Мені дуже подобався стиль його гри", – розповів Фернандінью для програми Великий футбол.

Нагадаємо, Артем перебував у структурі київського клубу у 2002-2013 роках. Зараз 35-річний форвард захищає кольори брестського Динамо.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини