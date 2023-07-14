"Ми з бідної сім'ї": президент Миная нестандартно озвучив бюджет свого клубу
Власник закарпатської команди Валерій Пересоляк не схотів розкривати суму, яка виділяється на життєдіяльність "лисів".
"Який бюджет? Як би правильно сказати... Травмуючий.
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Не будемо говорити про це. У нас однозначно менший бюджет, ніж у Вереса (94 млн гривень, – прим.). Ми не такі багаті. Ми з бідної сім'ї", — сказав Пересоляк в інтерв'ю YouTube-каналу Football Manager.
Нагадаємо, за підсумками сезону 2019/20 Минай під керівництвом Василя Кобіна вперше вийшов в УПЛ. Минулий чемпіонат став найуспішнішим в історії клубу – підопічні Володимира Шарана посіли у турнірній таблиці елітного дивізіону восьму сходинку.
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