Власник закарпатської команди Валерій Пересоляк не схотів розкривати суму, яка виділяється на життєдіяльність "лисів".

"Який бюджет? Як би правильно сказати... Травмуючий.

Минай оголосив про підписання екс-хавбека Металіста

Не будемо говорити про це. У нас однозначно менший бюджет, ніж у Вереса (94 млн гривень, – прим.). Ми не такі багаті. Ми з бідної сім'ї", — сказав Пересоляк в інтерв'ю YouTube-каналу Football Manager.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2019/20 Минай під керівництвом Василя Кобіна вперше вийшов в УПЛ. Минулий чемпіонат став найуспішнішим в історії клубу – підопічні Володимира Шарана посіли у турнірній таблиці елітного дивізіону восьму сходинку.

Рух провів два спаринги за день: перемога над Минаєм та розгромна поразка від СК Дніпро-1 з дублем Довбика