Український півзахисник Андрій Ралюченко продовжить кар'єру в Минаї, повідомляє прес-служба "лисів".

Минай підсилився одним з головних патріотів УПЛ

28-річний хавбек підписав з Шараном і Ко контракт на два сезони – до літа 2025 року. У новій команді він виступатиме під номером 6.

Нагадаємо, Ралюченко – вихованець Металіста, де й розпочав професіональну кар'єру у 2012 році. Встиг пограти за Верес, Металіст 1925 та Гірник-Спорт. Минулого сезону провів за Металіст 27 матчів, в яких відзначився одним асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату харків'яни вилетіли з УПЛ і в новому сезоні виступатимуть у Першій лізі.

Бив суддю, сварився з Шустером, провокував фанатів суперника: шалений Лалатовіч повертається