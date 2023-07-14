Владелец закарпатской команды Валерий Пересоляк не захотел раскрывать сумму, которая выделяется на жизнедеятельность "лисов".

"Какой бюджет? Как бы правильно сказать... Травмирующий.

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Не будем говорить об этом. У нас однозначно меньший бюджет, чем у Вереса (94 млн гривен, – прим.). Мы не такие богатые. Мы из бедной семьи", – сказал Пересоляк в интервью YouTube-каналу Football Manager.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 Минай под руководством Василия Кобина впервые вышел в УПЛ. Прошлый чемпионат стал самым успешным в истории клуба – подопечные Владимира Шарана заняли в турнирной таблице элитного дивизиона восьмую строчку.

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