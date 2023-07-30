"Слава Богу, что мы смогли забить два быстрых мяча и вернуться в игру. Потом было удаление, мы немного отошли назад. Потом составы выровнялись, у нас появилось больше зон и мы начали играть в свой футбол.

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Моя игра впереди? Стараюсь помогать команде в атаке. Не только в обороне. Момент с пенальти? Оппонент начал спорить, говорить, что я симулировал. Я ответил, что есть VAR.

Мы заряжены. Виноваты перед своими болельщиками, перед собой и перед владельцами клуба в прошлом сезоне. Хотим отдать все силы и выиграть чемпионат.

Приход Ярмоленко? Появился человек, который поведет нас за собой. Это настоящий лидер на поле и на тренировках. Он много напоминает молодым ребятам. Видно, что это дает плоды", – сказал Дубинчак в комментарии Football Hub.

Напомним, Динамо сумело одержать убедительную победу над Минаем (4:1), уступая по ходу встречи 0:1.

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